ESPN - Chelsea su Kvaratskhelia, è sfida a quattro big! Valutazione altissima dal Napoli

Calciomercato Napoli - Il Chelsea si è unito alla lista dei club che seguono l'ala del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, riferiscono gli americani di ESPN.

Chelsea su Kvaratskhelia, big europee su Khvicha

Manchester City, Real Madrid, Barcellona e Newcastle United sono tra le tante squadre di tutta Europa interessate a ingaggiare il 22enne Khvicha Kvaratskhelia, che ha segnato 14 gol e registrato 17 assist in 43 partite mentre il Napoli ha vinto il suo primo titolo di Serie A dal 1990.

Chelsea su Kvaratskhelia, il Napoli fa il prezzo

Una mossa per Kvaratskhelia sarebbe in linea con la strategia del Chelsea di perseguire giovani giocatori con un grande potenziale. Tuttavia, il Napoli è in una posizione forte per resistere a qualsiasi offerta formale dato che l’esterno della Georgia ha un contratto con il club fino al 2027 e si dice che le trattative stiano procedendo bene su un nuovo contratto a condizioni migliorate.

ESPN indica che il Napoli valuta Kvaratskhelia superiore a 100 milioni di euro (124,8 milioni di dollari) e sebbene il Chelsea in teoria non si lascerebbe scoraggiare da tale valutazione, ha un margine minimo all'interno delle regole del fair play finanziario della Uefa. Inoltre, il loro budget per il 2024 dipenderà da vari fattori, tra cui quale competizione europea si qualificherà per la prossima stagione.

Il Chelsea ha anche altre priorità nel mercato dei trasferimenti con il club che tiene d'occhio il compagno di squadra del Napoli di Kvaratskhelia, Victor Osimhen, in una lista di attaccanti che contiene anche l'attaccante del Brentford Ivan Toney.