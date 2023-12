Elmas-Lipsia, ci siamo! Romano annuncia: nel pomeriggio la firma, il Napoli ha già approvato

Calciomercato Napoli. Eljif Elmas è ad un passo dal dire addio al Napoli: il centrocampista macedone, come annunciato anche da De Laurentiis, sarà a breve un nuovo giocatore del Lipsia.

Del trasferimento di Elmas ne ha parlato anche l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che ha annunciato l'imminente chiusura della trattativa:

Eljif Elmas, già in Germania per sottoporsi alle visite mediche presso l'RB Lipsia più tardi oggi. Subito dopo verrà firmato il contratto a lungo termine. Il Napoli ha già approvato un accordo da 25 € per il centrocampista che lascerà il club a titolo definitivo.