De Bruyne-Napoli, Gazzetta: il belga ha dato mandato ai suoi legali di parlare direttamente con la società!

Calciomercato SSC Napoli - In queste ore sta alimentando gli entusiasmi l’indiscrezione che vede molto avviata la trattativa del Napoli con Kevin De Bruyne, a scadenza di contratto con il Manchester City. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

"Il belga ha dato mandato ai suoi legali di parlare direttamente con la società, senza commissioni di sorta. E ciò ha permesso di individuare una via per l’intesa: un biennale da circa 6 milioni netti a stagione. Nonostante manchino i benefici del decreto crescita, il Napoli può permettersi questo lusso, considerando che il fuoriclasse del City andrebbe a decurtarsi in maniera sostanziale lo stipendio da 13 milioni netti a stagione"