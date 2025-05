Spareggio Scudetto, La Stampa anticipa: si giocherebbe all'Olimpico, deciso già data e orario

Ultime notizie Serie A - In caso di spareggio scudetto, la soluzione trovata dalla Lega è domenica 25 maggio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. L'Inter sarebbe costretta a rinunciare a un giorno di riposo prima della finale di Champions League, ma è la data scelta per l’eventuale match per il titolo. Lo riferisce La Stampa, che quindi conferma l'ipotesi di vedere giovedì prossimo Como-Inter e Napoli-Cagliari:

"La Lega ha stilatoi vari piani di calendarizzazione dell'ultima giornata e individuato data e luogo per l'eventuale spareggio scudetto. Solo il tricolore del Napoli a Parma eviterebbe gli anticipi di Napoli-Cagliari e Como-Inter a giovedì 22. Cambi di programma che potrebbero riguardare, causa obbligo di contemporaneità anche nelle volate per Europa e salvezza, Venezia-Juventus, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina, Milan-Monza, Lazio-Lecce, Bologna-Genoa, Empoli-Verona e Atalanta-Parma: lunedì, in base ai risultati del prossimo turno, la decisione.

In caso di appendice per lo scudetto in partita secca, la Lega ha individuato le soluzioni in domenica 25, a 6 giorni dalla finale interista di Champions, e nell'Olimpico di Roma. Per gli spareggi salvezza, andata e ritorno, rimangono fissate le date di giovedì 29 maggio e domenica 1° giugno".