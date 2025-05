Baroni può regalare un altro scudetto al Napoli 35 anni dopo: il motivo

Napoli - Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha il Napoli nel suo cuore e destino. Da calciatore Baroni fu decisivo quando il 29 aprile del 1990 con un suo gol vittoria di testa in una partita vinta contro la Fiorentina consegnò il secondo Scudetto al Napoli. Ancora una volta, Marco Baroni, può essere decisivo in uno Scudetto in palio per il Napoli. Trentacinque anni dopo, la storia si ripete. Vesti diverse, certo; incroci differenti, è chiaro. Ma la sostanza è sempre quella: Marco Baroni può di nuovo aiutare il Napoli a vincere il campionato fermando l'Inter.