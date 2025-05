De Bruyne-Napoli, ecco le cifre! Riflette sull'offerta di De Laurentiis, Il Mattino: ecco quando darà una risposta

Calciomercato SSC Napoli - "Il silenzio è di prassi in questi casi e coincide spesso con il fermento che invece cova nella tinozza", scrive Il Mattino che aggiorna sul futuro di Kevin De Bruyne: giocherà le sue ultime partite con il Manchester City in Premier League dopo 10 anni ad alti(ssimi) livelli agli ordini di Guardiola in cui ha vinto di tutto e di più e prima di decidere se accettare o meno la corte di De Laurentiis.

De Bruyne-Napoli: l'offerta, attesa la risposta

Su De Bruyne al Napoli, il quotidiano scrive:

Il patron azzurro ha fatto la sua offerta: biennale con opzione da circa 7-8 milioni di euro per il belga che sta riflettendo da tempo, forte sia delle ottime referenze da parte dei suoi compagni di nazionale (Mertens e Lukaku) sia di un posto - Napoli e la penisola sorrentina - che gli è rimasto nel cuore (si è sposato otto anni fa a Sant'Agnello con la modella Michele Lacroix da cui ha avuto tre figli). Kevin scioglierà le riserve al termine della stagione di Premier. Entro fine mese, insomma, il dentro o fuori. In chiave Napoli s'intende. Certamente non saranno i soldi a fare la differenza visto che il centrocampista ha un ingaggio monstre con i Citizens che il club azzurro (come nessuna società di A) potrebbe permettersi".