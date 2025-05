Napoli su Orsolini e non solo! Il Mattino: Manna ha messo tre calciatori del Bologna nel mirino

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino svela come Manna stia guardando in casa Bologna per tre gioielli:

"Il diesse Manna sta lavorando sotto traccia per arrivare ad alcuni pezzi pregiati del Bologna. In primis c'è Sam Beukema (26). Il difensore olandese - un destro naturale - si è confermato quest'anno su alti livelli anche con la gestione Italiano ed è un profilo molto gradito al club di De Laurentiis. Non solo. Il Napoli ha messo da tempo gli occhi su Orsolini (28) e Ferguson (25). Quest'ultimo sembra destinato a raccogliere il testimone di Anguissa, nel caso in cui Zambo dovesse cambiare aria a fine stagione. In ogni caso lo scozzese si troverebbe praticamente in madre patria nel centrocampo del Napoli vista la presenza in rosa dei compagni di nazionale, McTominay e Gilmour".