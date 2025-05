Tuttosport - Conte-Juve, aumentano le voci: è l'uomo giusto per rilanciare i sogni bianconeri

Napoli - Dopo l'esonero di Thiago Motta la Juve ha scelto Igor Tudor per completare la stagione fino al Mondiale per Club, poi la società farà delle valutazioni che sono già in corso. Tanti i nomi per il toto allenatore come Gasperini, Mancini e ora torna Conte di moda.

Come raccontato da Tuttosport, a differenza di marzo adesso gli spifferi riguardano principalmente un solo allenatore: Antonio Conte.

Le voci di corridoio si rincorrono e di certo non possono trovare conferme, a livello ufficiale e nemmeno ufficioso: l'allenatore si sta giocando lo scudetto con il Napoli, club al quale è legato da un contratto con scadenza nel 2027. Ogni distrazione è inconcepibile, infatti Conte va avanti come un treno in corsa, senza voltarsi né guardare in giro.

Però tutto attorno a lui comincia a muoversi, direzione Torino. Questo non significa che Tudor non possa essere confermato o che il club bianconero abbia in mente altre soluzioni. Tuttavia l'impennata dei rumors è oggettiva e ha trovato nel retroscena su Oriali, poi smentito dallo stesso Napoli, ulteriore terreno fertile per far crescere le aspettative della tifoseria, tra chi vede in Conte l'uomo giusto per rilanciare i sogni di gloria bianconeri e chi invece non ha dimenticato il passato e non perdona.

Che poi Conte possa liberarsi dal Napoli è tutta un'altra partita, che eventualmente andrà giocata a giugno, quando la stagione degli azzurri sarà finita - e pure il tipo di finale avrà un peso in tali discorsi - mentre quella della Juve sarà ancora in pieno svolgimento al Mondiale per Club, con Tudor seduto in panchina. «Ha avuto un impatto molto positivo - ha detto l'ad Scanavino riguardo Tudor - sta lavorando molto bene considerato il momento molto critico e la rosa ristretta. Faremo insieme anche il Mondiale per club e poi decideremo».