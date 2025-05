Gazzetta - Ultima di campionato giovedì 22: non si è mai visto! Ipotesi spareggio domenica 25

Napoli - Arrivano le ultime notizie da La Gazzetta dello Sport riguardo quelle che possono essere le decisioni della Lega Serie A riguardo l'ultima giornata di campionato tra data e orari. Incastro con l'ipotesi spareggio scudetto e la finale Champions:

Potrebbe essere un giovedì di fuoco, in notturna e non a mezzogiorno, ma sempre duello all'utimo sangue (calcistico) per cucirsi lo scudetto sulla maglia come lo sceriffo s'appuntava la stella. Giovedì 22 maggio potrebbe assegnare il titolo a metà settimana, mai successo, dopo un lungo testa a testa dai continui rovesci in classifica.

Tutto questo, naturalmente, se la penultima giornata avrà negato verdetti definitivi. Riavvolgiamo il nastro. Dopo trentasei turni siamo quasi al punto di partenza: Napoli 78-Inter 77, un punto che può essere tutto ma, rispetto ai tre di distacco della settimana prima, è quasi niente. Se il Napoli batte il Parma e l'Inter perde con la Lazio, il distacco in classifica diventa incolmabile: +4 e scudetto a Conte. Altrimenti... Il Napoli ha il destino in mano: vincendo contro Parma e Cagliari potrà non curarsi dell'Inter impegnata con Lazio e Como. I ragazzi di Conte hanno un po' il fiatone ma devono gestire 180' dall'alto del loro vantaggio, quelli di Inzaghi hanno ricevuto una scossa a mille volt dalla Champions ma sono indietro e non possono sottrarre energie alla Champions.

Spareggio? Da domenica scorsa si parla di sorpasso e controsorpasso. E se poi fosse spareggio? Nella storia del campionato c'è un solo "supplementare", quello del 1964 tra Bologna, campione per 2-0, e Inter, sempre lei. Mai più dopo, e mai prima, c'è stata una classifica in parità. E comunque non sarebbe stato sempre lo scontro diretto a risolvere la situazione. Sportivamente, però, lo spareggio reintrodotto nel 2022 è mille volte meglio di classifica avulsa, scontro diretto in campionato, differenza gol.

Lo Spareggio potrebbe essere, per esempio, se domenica il Napoli perde con il Parma e l'Inter fa pari con la Lazio, e poi nell'ultima le due contendenti fanno lo stesso risultato. Più semplicemente, i nerazzurri devono fare un punto in più dei rivali.

L'ultima giornata dovrebbe giocarsi giovedì 22 proprio per il rischio di una partita extra di difficile collocazione. Un anticipo d'emergenza in un calendario senza respiro. Giocando l'ultima giovedì (e non mercoledì, perché in contemporanea ci sarebbe Manchester United-Tottenham finale di Europa League) si libererebbe domenica 25 per l'eventuale spareggio. Meglio prevenire.

Dopo non si può, perché l'Inter il 31 maggio si gioca la Champions a Monaco contro il Psg che ha vinto da tempo il suo scudetto "non allenante" e può dedicarsi al recupero fisico e spirituale vietato ai nerazzurri.