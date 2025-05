CdM - Napoli-Cagliari di giovedì, rischio concreto! Fissata la data dell'ipotetico spareggio con l'Inter

Ultime notizie Serie A - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, sull'ipotesi di Napoli-Cagliari di giovedì, e sulla data dell'ipotetico spareggio scudetto contro l'Inter, scrive:

"(Col Parma, ndr) si giocherà domenica alle 20.45, è concreta l’ipotesi che la sfida contro il Cagliari possa essere anticipata a giovedì prossimo insieme alla trasferta dell’Inter a Como lasciando libero lo slot del 25 maggio per l’eventuale spareggio. È stato scongiurato il rischio del divieto di trasferta per i tifosi del Napoli residenti in Campania a Parma, i biglietti del settore ospiti in vendita dalle 14 per i sostenitori azzurri saranno 3500. Ci sarà un piano di sicurezza sia a Parma che a livello nazionale, monitorando soprattutto le reti autostradali e ferroviarie per il rischio di incroci con altre tifoserie, su tutti i laziali diretti a Milano per la gara contro l’Inter".