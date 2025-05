Moratti: "Per l'Inter più facile vincere lo scudetto che la Champions, sapevo che Vieira fermava Conte e su Parma-Napoli..."

Massimo Moratti a La Gazzetta dello Sport ha parlato in una lunga intervist: "Vincere un secondo scudetto di seguito mi piacerebbe molto, ma è chiaro che la Champions League ha un sapore speciale. Il regalo allora lo lascio scegliere a chi lo fa... Credevo ancora allo scudetto perché sapevo che Patrick Vieira è bravo e il suo Genoa poteva fare risultato. Lo sapeva anche Conte. L’Inter per contro ha avuto la bravura di trovare una seconda squadra forte come la prima. Se non avesse vinto a Torino, credo che il Napoli con meno pressione poi avrebbe fatto tre punti.

Chivu? Bravissimo. Ed è una persona speciale. L’ho sentito, ma non per la partita di domenica. Col Parma ha fatto bene, nelle ultime gare è stato molto sfortunato con tiri avversari finiti nell’angolino. Per il Napoli non sarà una gara facile. Come per noi con la Lazio, ma giochiamo in casa. Io ci credo.

