Conte come Al Pacino in "Ogni maledetta domenica": discorso alla squadra ieri a Castel Volturno!

Ultime news SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino svela il discorso di Antonio Conte di ieri a Castel Volturno, in stile "Ogni maledetta domenica":

La ripresa, la carica, gli occhi negli occhi, il consueto discorso alla squadra per quella che sarà l'ultima trasferta del campionato. È cominciata così la settimana più lunga per il Napoli di Antonio Conte. Il tecnico ha tenuto tutti a rapporto ieri pomeriggio a Castel Volturno prima di ritrovare i giocatori sul campo principale del quartier generale azzurro dopo un giorno di riposo concesso alla squadra. Un faccia a faccia in cui l'allenatore leccese è partito dal pareggio con il Genoa a Fuorigrotta, guardando subito avanti. Analizzati pregi, difetti ed amnesie, infatti, ci si è concentrati subito sulla trasferta del Tardini che potrebbe essere comunque decisiva nella corsa scudetto con l'Inter.

[...] Il rush finale è entrato nel vivo e Conte ha caricato a dovere i suoi uomini, toccando le corde giuste del gruppo, sia come collettivo, sia stuzzicando più di un singolo elemento. In primis i leader dello spogliatoio. I suoi fedelissimi insomma. I pretoriani di Marc'Antonio che sono pronti a trascinare il gruppo, sudando e guadagnando centimetro dopo centimetro per quegli ultimi sei passi - intesi come punti - verso la gloria. C'è chi giura che il discorso di Conte ha ricordato molto quello di Al Pacino nel celebre cult movie «Ogni maledetta domenica». Un monologo che è diventato leggenda da parte del premio oscar diretto da Oliver Stone.[...] Facile immaginare che il tecnico abbia ricordato alla squadra che se è arrivata in vetta e ci è rimasta così a lungo lo ha fatto grazie alle sue forze, alle sue qualità, al carattere mostrato nella capacità di tenere botta anche alle giornate storte ed a quel febbraio nero che sembrava averne pregiudicato il cammino e che gli azzurri invece sono stati capaci di cancellare. Ragionando e giocando di squadra. Di gruppo. Guai a disperdere il lavoro certosino fatto da luglio scorso fino ad oggi".