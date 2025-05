Calciomercato SSC Napoli - Classe 2004 dell'Empoli, Luca Marianucci compie 21 anni a luglio, quando presumibilmente vestirà già la maglia azzurra del Napoli. Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"C’è la finestra di mercato tra il 1 e il 10 giugno creata proprio in virtù del Mondiale per Club, sarà l’occasione per tesserare ufficialmente Marianucci ma il Napoli lavora su diverse opportunità".