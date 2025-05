Famiglia McTominay a Spaccanapoli: scatto con la t-shirt "McFratm"! | FOTO

Ultime news SSC Napoli - In città per Napoli-Genoa, i genitori di Scott McTominay si stanno godendo le bellezze del capoluogo campano. E nelle scorse ore, hanno passeggiato anche al centro storico, passando per Spaccanapoli, dove si sono imbattuti nella T-Shirt con "McFratm" come testo. E la foto è diventata d'obbligo:

Famiglia McTominay a Spaccanapoli