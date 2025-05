Calciomercato Napoli, c'è l'intesa per il nuovo terzino mancino: ecco cosa manca per l'annuncio

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino annuncia che c'è l'accordo per un nuovo terzino mancino, si tratta di Gutierrez del Girona:

"Per il ruolo di cursore mancino all-in per Miguel Gutierrez (23) del Girona. L'intesa c'è: adesso non resta che mettere nero su bianco".