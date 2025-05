Mora: "Napoli, sprecato un jolly. Raspadori in forma, toglierlo è stata una follia'"

NICOLA MORA, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Napoli-Genoa? Sono un po' deluso, si è sprecato un jolly incredibile per quanto è stato costruito, ma è un dispiacere che va accantonato subito. Credo che possano essere coincidenze, credo che sul 2-1 il Napoli avesse pensato di raggiunto l’obiettivo, si è abbassato presto e non sempre ti può andare bene. Il Genoa fa un’azione e trova un gol fortuito e compromette una situazione che era in controllo del Napoli. Lobotka? Le distorsioni prevedono dei tempi di recupero che sono di una settimana almeno per poi iniziare la riatletizzazione, è stato forzato perché è un calciatore fondamentale, con questa mossa lo si perde anche contro il Parma, che può essere decisiva. E’ un errore di valutazione. La mossa di Raspadori non l’ho capita, togliere un riferimento offensivo che è in un momento di grazia, che è in grado di cucire il gioco ed è in grado di portare pensieri alla retroguardia del Genoa, ha dato la possibilità di inserire un calciatore fisico, ma che ha abbassato troppo il baricentro. Sono stati due errori che si possono commettere, ma che incidono sul risultato finale e su queste ultime partite. Parma-Napoli? Anche il risultato del Venezia ha complicato le cose, il Parma ha un doppio risultato, ma il Napoli ne ha solo uno. E' vero che potrebbe esserci un favore da Lazio-Inter, ma il Napoli deve pensare a sè stesso per ottenere solo la vittoria. Il mio cuore è diviso a metà, ma pende più per l'azzurro: sono legato a questa città. Ho un pizzico di rammarico per il Parma, sono un pò combattuto, ma siamo tornati indietro di 20 anni, quando il Parma vinse e condannò il Napoli alla retrocessione. Speriamo che la storia possa ripetersi al contrario: spero possa portare a casa il risultato da Parma e che il Parma si salvi nell’ultima giornata. Per evitare le polemiche bisogna rivedere un po' il protocollo del Var, soprattutto su quanto e come possa intervenire, quello che è successo alla Roma può essere determinante sulla corsa Champions. Bisogna ridare potere agli arbitri e regolamentare l’utilizzo del Var. A Parma, credo che sia meglio iniziare con Raspadori e Lukaku, con Neres a gara in corsa. Neres ha riacquistato dinamismo e sprint, ma privarsi di un calciatore come Raspadori, che è in un gran momento, sarebbe veramente una follia. Ora bisogna essere uniti e compatti per arrivare a quell'obiettivo".