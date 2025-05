Osimhen-Juventus, 'no' secco di De Laurentiis a Giuntoli: ecco a chi può essere ceduto

Calciomercato SSC Napoli, l'edizione odierna de Il Mattino parla del futuro di Victor Osimhen:

"Osimhen tiene banco in questi giorni: De Laurentiis sa degli intrecci tra Giuntoli e il suo staff (Giuntoli lo ha portato in Italia), ma non pensa affatto di cederlo alla Juventus. Non solo perché non vuole rafforzare una diretta avversaria, ma anche perché tra il patron e Giuntoli c'è grande freddezza. Ma ovvio se il Napoli fosse messo spalle al muro, non potrebbe tirare troppo la corda. La sensazione è che la pista del fondo sovrano saudita Pif sia quella principale".