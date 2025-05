Moviola Napoli-Genoa, Cesari: "Rigore per fallo di mano di Venturino? Io la vedo così"

Ultime notizie SSC Napoli - Dopo Napoli-Genoa 2-2, nel corso di Pressing, è arrivata la moviola di Graziano Cesari a Mediaset:

"Minuto 85, sul 2-2, il Napoli chiede un calcio di rigore per fallo di mano di Venturino: la situazione dall'angolo, Piccinini ha visto pochissimo perché è fuori dall'area di rigore dove c'è tanto traffico. A rivederlo, il braccio non va mai verso il pallone, questa è già una discriminante per il rigore oppure no. Si allarga il braccio? No perché cerca di toglierlo, va indietro. Sono d'accordo con la decisione di Piccinini e del VAR di non intervenire e di non concedere il calcio di rigore".