Parma, Cherubini: "Scudetto? Lo meritano sia Napoli che Inter, siamo arbitri del nostro destino: conta solo il risultato di domenica"

Ultime notizie Serie A - Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, ha parlato di Parma-Napoli al Charity Gala Dinner:

"Siamo arbitri del nostro destino ed è questo quello che ci interessa. Poi ovviamente la gara di domenica potrà indirizzare anche la lotta scudetto, ma noi siamo concentrati sul raggiungimento del nostro obiettivo.

Chi vince il titolo? Chi lo merita sul campo, come sempre. E' una lotta bellissima, chi lo vince se lo sarà meritato. Arrivare a due giornate dalla fine con questo equilibrio significa che entrambe se lo meriterebbero.

In stagione abbiamo fatto bene con le big? Nel calcio ciò che è successo nel passato non conta nulla. La cosa importante è il risultato di domenica, aver fatto bene contro le grandi squadre non significa nulla. Abbiamo perso punti contro avversari che, a detta vostra, erano più semplici da affrontare. E' tutto aperto, ci teniamo molto a raggiungere il nostro obiettivo.

Napoletani? Sarà una domenica inusuale, oggi sono arrivate delle determinazioni che regolamentano un po' gli accessi allo stadio. E' una partita che è nel mirino sul piano della sicurezza e dell'ordine pubblico. Può accadere di tutto. La città di Parma è estremamente civile, accoglierà nel migliore dei modi gli ospiti napoletani, speriamo prima di tutto che possa essere una bella giornata di sport".