Anguissa verso l'Arabia Saudita, CdM: individuato il sostituto, gioca in Portogallo!

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive del futuro di Anguissa e del sui possibile sostituto:

"L’incontro con gli agenti di Jonathan David, attaccante canadese in scadenza di contratto con il Lille, è stato conoscitivo, la trattativa è rallentata da alcuni aspetti, il più complesso è la richiesta di una clausola rescissoria su cui si sta discutendo. Anguissa guarda con attenzione al mercato arabo, una delle piste più concrete per sostituirlo è Florentino del Benfica mentre riguardo alla mezzala di qualità si spinge per Sudakov dello Shakhtar Donetsk, il Napoli prova ad abbassare la richiesta di 40 milioni di euro".