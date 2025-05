CorSport - Dubbio Neres e modulo: Conte dovrà decidere dopo un'altra brutta notizia

Napoli - Arrivano le ultimissime notizie dal Corriere dello Sport riguardo quello che può accadere a Napoli in vista della prossima sfida di campionato decisiva contro il Parma. Questo quanto riporta il quotiano in merito alle scelte di Conte:

Il Napoli ha ricominciato ieri la preparazione al centro sportivo di Castel Volturno, dopo la giornata di riposo concessa da Conte in coda alla partita contro il Genoa. Un pareggio che, coniugato con la vittoria dell’Inter in trasferta con il Toro, ha riempito di suspense il finale di campionato. La lotta scudetto è più aperta che mai, e ora il vantaggio in classifica degli azzurri è di appena un punto: domenica al Tardini, contro il Parma, servirà una vittoria per continuare a gestire il proprio destino in autonomia, senza guardare (troppo) ai risultati dell’Inter. La settimana di lavoro, in linea con una serie di brutte notizie inaugurata a fine gennaio e mai più interrotta, è cominciata con la pessima nuova dell’assenza di Lobotka. Annunciata, certo, e neanche l’unica: a Parma, Conte dovrà fare ancora a meno di Juan Jesus (stagione finita) e Buongiorno (per lui si proverà il recupero con il Cagliari). Per il resto, il tecnico dovrà decidere su quale modulo puntare: se insistere sul 4-2-3-1 delle ultime due giornate, oppure se ripristinare il 4-3-3 sfruttando il rientro di Neres nel tridente.