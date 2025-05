Il Mattino - Lotta scudetto troppo bella per essere rovinata da arbitri e sospetti: l'auspicio sulle designazioni

Ultime notizie Serie A - L'edizione odierna de Il Mattino si sofferma sulle designazioni arbitrali di Inter e Napoli, e scrive:

"Lo sfogo di Ranieri, non a caso ribattezzato Sir Claudio per il suo stile, dopo il rigore concesso alla Roma dall'arbitro e revocato dal Var a Bergamo sollecita una riflessione sui problemi irrisolti della tecnologia nel calcio. [...] Si ricordi la polemica di Conte dopo la gara contro l'Inter, con quel rigore fischiato da Mariani per un intervento di Anguissa su Dumfries che non era da punire. Si domandò, il tecnico del Napoli, perché di fronte a un errore sul campo il Var non era intervenuto.

[...] A proposito di dubbi, domenica sera né Conte né i suoi giocatori si sono aggrappati al tocco col braccio del genoano Venturino sul pallone schizzato in area, sul 2-2. La lettura dell'arbitro e del Var era stata corretta, ma ci vogliono stile e lucidità per non accendere un fuoco dopo quella partita che ha consentito all'Inter di portarsi a -1 dal primo posto. È opportuno, però, alla vigilia dei due turni che decidono il campionato auspicare la designazione di arbitri di alto profilo per le partite di Napoli e Inter. Esperti del mestiere che non lascino alcuna ombra nelle loro direzioni e facciano in modo che i protagonisti siano loro: Conte, Inzaghi e le loro squadre. [...] Sospetti. Non devono essercene su questi ultimi 180 minuti perché è un finale troppo bello (anzi, unico: l'assegnazione dello scudetto potrebbe essere decisa da uno spareggio) per rovinarlo".