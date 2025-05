Ziliani: "Ora Napoli 78-Inter 77, sapete già come vanno le cose in questi casi..."

Napoli-Genoa 2-2, arriva via X anche il commento di Paolo Ziliani de Il Fatto Quotidiano.

"Colpo di scena: l'Inter si rifà sotto e il Napoli a un passo dal traguardo rischia di fare la fine di Dorando Petri. Intanto in zona Champions la Roma accarezza il sogno In una giornata che sembrava favorevole, il Napoli perde 2 dei 3 punti di vantaggio sull'Inter: ora non può più sbagliare. Nella corsa al 4° posto invece stasera a Bergamo Ranieri gioca il suo jolly.

Sul fronte scudetto una novità, e piuttosto clamorosa. Il Napoli si è giocato (ha già consumato) ieri sera col Genoa il ricco bonus che gli consentiva una mancata vittoria senza conseguenze per il suo primato in classifica e adesso non gli è più permesso sbagliare: per essere certo di vincere lo scudetto deve necessariamente vincere domenica a Parma e poi ancora domenica 25 col Cagliari al Maradona.

E questo perchè l’Inter, che in casa del Torino si è presentato schierando un titolare (Bastoni) un mezzo titolare (Darmian) e nove rincalzi, si è sbarazzata dei granata con una disinvoltura che ha sfiorato l’incredibile. E così, mentre tutti pensavano che la terzultima giornata avrebbe semmai potuto accentuare il distacco di 3 punti tra prima e seconda, è successo il contrario: il distacco è invece diminuito e si è rimpicciolito a 1 solo punto.

Ora la classifica dice Napoli 78 e Inter 77 e sapete come vanno le cose in questi casi: il quadro psicologico si capovolge, l’euforia e il panico cambiano casacca e adesso è il Napoli, col fiato sul collo dei nerazzurri, a temere di fare la fine di Dorando Petri e di crollare sul più bella a un passo dal traguardo...".