Accostato al Napoli, il Milan piomba su David del Lille! Assalto già a gennaio: cifre e dettagli

Notizie calcio. Quello di Jonathan David del Lille, 23enne centravanti canadese, è uno dei nomi più gettonati in casa Napoli per l'eventuale sostituzione di Victor Osimhen.

Calciomercato Napoli, il Milan pensa a David

Il club di De Laurentiis, però, non è al momento in prima fila per accaparrarsi il talentuoso attaccante che l'anno scorso ha fatto faville in Ligue 1. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, su David è piombato il Milan di Pioli. La società rossonera non è soddisfatta del rendimento di Jovic e Okafor e cercherà l'assalto al canadese già nella sessione di gennaio: il Lille chiede circa 40 milioni di euro visto il contratto in scadenza nel 2025 ed un inizio di stagione a rilento (appena 4 gol tra campionato e coppe).