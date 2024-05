CN24 - Lukaku-Napoli: affare quasi impossibile per due motivi

Calciomercato Napoli - Nelle scorse settimane si è parlato di un Romelu Lukaku come possibile contropartita nell'affare che porterebbe Victor Osimhen al Chelsea. Lukaku ha di fatto chiuso la sua esperienza in prestito alla Roma per tornare nuovamente ai Blues. Secondo le informazioni raccolte dalla redazione di CalcioNapoli24, non ci sono ad oggi i presupposti per vedere l'attaccante belga in maglia azzurra. Sono due i motivi che tengono Lukaku lontano dal Napoli. Il primo è economico perché il Chelsea valuta il cartellino almeno 40 milioni ed in più Lukaku percepisce un ingaggio monstre per gli azzurri. L'altro fattore è anagrafico in quanto il centravanti è un classe 1993.

RIPRODUZIONE RISERVATA