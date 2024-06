Calciomercato SSC Napoli - Il Napoli, come racconta l'edizione odierna di Tuttosport, non molla la presa per Romelu Lukaku, attaccante belga del Chelsea, e studia l'ucraino Artem Dovbyk, in forza al Girona in Spagna, come piano B per l’attacco.

Calciomercato Napoli, Conte blinda Folorunsho

A centrocampo Antonio Conte considera Michael Folorunsho incedibile: dopo l’Europeo rinnoverà fino al 2029.