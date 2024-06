Spinazzola l'uomo giusto per Conte? Gazzetta: le sue qualità si sposano alla perfezione col sistema Napoli

Calciomercato SSC Napoli - Leonardo Spinazzola dal primo luglio sarà un giocatore svincolato, un’occasione a costa zero per chi vuole scommettere sulla sua falcata potente, il suo instancabile moto perpetuo su e giù per la fascia. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Spinazzola l'uomo giusto per Conte?

La suggestione è forte, perché le qualità del giocatore si sposano alla perfezione col manuale dell’esterno ideale del sistema Conte: