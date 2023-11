Cammaroto annuncia: "Doppio acquisto Napoli a gennaio, ecco i ruoli"

Calciomercato SSC Napoli - Vi proponiamo come di consueto un estratto dall'editoriale per NapoliMagazine di Emanuele Cammaroto:

"L'idea di Mazzarri è quella di vedere tutti all'opera, tenendo conto che sin qui non ha avuto a disposizione mezza squadra per via delle Nazionali. Per gennaio, comunque, si valuta l'opportunità di prendere un centrale difensivo di esperienza per allungare le rotazioni.

Valutazioni ancora in stand-by sulla mediana, dove l'allenatore vuole vedere anche Gaetano e sta facendo dei ragionamenti pure su Zerbin, che ha fisico e gamba per dare una mano. L'assenza di Anguissa per la Coppa d'Africa sembra, tuttavia, portare nella direzione di un innesto e si stanno seguendo le possibili opportunità.

L'organico comunque è solido, il Napoli resta la squadra più forte del campionato insieme all'Inter e solo le sciagure della passata gestione hanno ingabbiato le potenzialità del gruppo. Mazzarri si ritrova una squadra che per caratteristiche tecniche e per la rosa, è la squadra più forte che abbia mai allenato ed è di gran lunga superiore anche al suo passato Napoli. Attenzione a considerarlo un "traghettatore" senza futuro, se la vuole giocare questa chance sino in fondo ed è carico come un ragazzino di 20 anni che arriva in Serie A per la prima volta e si mangerebbe pure l'erba del campo".