Calciomercato Napoli, Salah chiama De Bruyne al Liverpool: "Abbiamo spazio per lui in squadra"

Kevin De Bruyne è il sogno di mercato del Napoli. I contatti tra il calciatore belga e gli azzurri vanno avanti da settimane. De Bruyne, come è noto, sarà un calciatore a parametro zero dall'1 luglio. Il Manchester City ha deciso di non prolungargli il contratto. Mohamed Salah, in un'intervista rilasciata a Sky Sports UK, ha lanciato un invito proprio a De Bruyne:

"Voglio fargli i complimenti per la carriera. Ha fatto un lavoro fenomenale al City, è stato un grande calciatore per tutta la Premier League. Gli auguro il meglio. E abbiamo spazio per lui nella squadra".