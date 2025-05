Retroscena McTominay, spavento durante l’allenamento di giovedì: i dettagli

Ultime notizie SSC Napoli - ?Antonio Conte sta continuando la preparazione in vista della partita tra Parma e Napoli in programma domani alle 20:45 allo stadio Tardini. Come raccontano i colleghi di Sky Sport, gli azzurri dovranno fare a meno di Lobotka, alle prese con un problema alla caviglia. Titolare invece Scott McTominay "nonostante lo spavento durante l’allenamento di giovedì 15 maggio quando aveva accusato un fastidio muscolare. Dopo gli esami però i medici hanno rassicurato Conte che vuole averlo anche per questa partita". Per sostituire Lobotka in mediana, è pronto Billy Gilmour.