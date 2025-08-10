Calciomercato Napoli, Florentino Luis torna nei radar: è l'alternativa a Musah

Calciomercato Napoli - Tra i vari obiettivi per rinforzare la rosa di Conte c'è anche l'acquisto di un sesto centrocampista.

Oltre ai soliti Musah, Miretti e Fabbian, torna in auge anche il nome di Florentino Luis del Benfica. A parlarne è l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Negli ultimi giorni, però, quando è venuta fuori la necessità di inserire un mediano muscolare, fisico ma anche dotato di una certa qualità, l'idea Musah è tornata in auge al quartier generale azzurro. Nonostante l'inserimento del Nottingham Forest, pronto a versare al Milan 30 milioni: quando Musah ha avvertito nuovamente l'aria di Napoli, però, ha cominciato a nicchiare. Preferirebbe continuare in Italia. Manna ha rimesso nei radar anche il portoghese del Benfica, Florentino Luis, 25 anni".