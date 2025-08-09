Chiesa-Napoli, Il Mattino: il Liverpool pronto a liberarlo, grande feeling con Conte! Riflessione in corso

Chiesa-Napoli, Il Mattino: il Liverpool pronto a liberarlo, grande feeling con Conte! Riflessione in corso

Federico Chiesa-Napoli? Un'ipotesi che può nascere nei prossimi giorni, c'è feeling con Conte: il Liverpool deve venderlo

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino svela le ultime sul possibile affare Federico Chiesa:

"Riflessione. Così come per Federico Chiesa: il Liverpool tra pochi giorni dovrà per forza liberarsi dell'esubero italiano e a quel punto ecco che gli azzurri potrebbero far valere l'appeal della maglia azzurra. Ma soprattutto il fatto che ci sia una grande feeling tra Chiesa e Conte. Nella lista dei papabili, bisogna cancellare il nome di Garnacho: l'argentino alla fine pare destinato al Chelsea. Dove c'è Raheem Sterling tra gli esuberi di una rosa extra-large: c'è l'ingaggio da 18 milioni da cui si fa fatica a trovare un punto di mediazione. E stessa cosa vale per Jack Grealish: il Manchester City lo dà a titolo gratuito ma solo con copertura salariale al 100% che sfiora i 16 milioni di sterline".

Federico Chiesa e Antonio Conte
