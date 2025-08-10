Clamoroso Repubblica: suggestione Kim al Milan, l'ex Napoli vuole tornare in Serie A!

Ultime notizie calciomercato Napoli - Dopo la cessione di Thiaw, il Milan cerca un difensore e spunta anche il nome dell'ex NapoliKim Min-Jae. Ne parla l'edizione odierna di Repubblica:

"Certo non si vive di solo Leoni. L’alternativa per il Milan — che ha chiuso per Athekame — è Comuzzo, ventenne della Fiorentina con costi leggermente inferiori (può andar via per 30-35 milioni). Anche lui piace tanto, per caratteristiche e personalità. Poi una suggestione, che porta all’ex Napoli Kim che vorrebbe tornare in serie A dopo due stagioni al Bayern Monaco: ha 28 anni, ma l’idea stuzzica perché sarebbe immediatamente utile alla causa".