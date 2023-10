Calciomercato - Jerome Boateng continuerà ad allenarsi col Bayern Monaco, anche se il club teutonico continuerà a non tesserarlo. Il difensore, accostato anche al Napoli quando si valutava uno svincolato dopo l’emergenza assoluta in difesa, si sta allenando da tempo con la sua ex squadra sperando in un ritorno ma questo non avverrà. Almeno non ancora. La società, infatti, continua a voler valutare gli sviluppi pur apprezzando la disponibilità e professionalità del calciatore.