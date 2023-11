Calciomercato Napoli - Paolo Bargiggia, esperto di mercato, ha parlato via Twitter dell'incontro con De Laurentiis di Walter Mazzarri:

"Per l'incontro con Walter Mazzarri, De Laurentiis ha preteso che non ci fosse a rappresentarlo il suo agente, l'avvocato Beppe Bozzo che, per questo, in mattinata era all'oscuro dell'incontro tra il tecnico e il patron della SSC Napoli".