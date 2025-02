Infortunio per Darmian, dopo soli 20 minuti abbandona Inter-Lazio

Dopo soli venti minuti della partita Inter-Lazio, quarti di finale di Coppa Italia, Matteo Darmian abbandona il campo per un infortunio. Il terzino nerazzurro ha richiamato l'attenzione dell'arbitro per un fastidio muscolare. Dopo alcuni confronti rapidi con lo staff medico e il calciatore, si è deciso di procedure con la sostituzione. Un infortunio muscolare per Darmian che ha sentito un grosso fastidio al flessore tanto da non poter continuare nemmeno a provare a restare in campo. Così Inzaghi ha mandato Dumfries al suo posto.