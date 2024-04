Lazio, l'ex Radu in Curva al derby con il simbolo delle SS naziste | FOTO

Notizie calcio - Ricordate Stefan Radu? Ex difensore rumeno, ha giocato nella Lazio dal 2008 fino alla stagione scorsa (quando però è sceso in campo solo tre volte). A questo derby degli orrori - si legge sul sito di Repubblica - c’era anche lui: appesi gli scarpini al chiodo, era in curva nord, il cuore del tifo laziale. Lo hanno visto in tanti, e fotografato. Una sua immagine l’ha anche pubblicata il profilo inglese della Lega Serie A. In quell’immagine però si nota un particolare sconcertante: sul polsino della manica sinistra della sua felpa, c’è la scritta SS Lazio, ossia il nome della società. Solo che quelle due esse sono scritte esattamente con il carattere delle SS di Adolf Hitler.