David-Napoli, Romano: "Offerta importante tra ingaggio e commissioni: ecco l'unico punto da chiarire tra le parti"

Fabrizio Romano sul suo canale Youtube ha fatto il punto della situazione sul futuro dell'attaccante Jonathan David:

"Nunez è uno dei nomi ma non l'unico, è stata fatta una proposta importante per Jonathan David che lascerà il Lille a parametro zero. L'offerta è sul tavolo e si stanno discutendo ancora dei dettagli importanti, tra cui la clausola rescissoria, e per questo il Napoli continua a lavorare sull'attaccante.

L'offerta dal punto di vista dell'ingaggio e delle commissioni è un'offerta importante, la clausola rescissoria è un punto da chiarire. Ci sono tanti punti da smaccare, ma l'attaccante è di certo la priorità del nuovo Napoli. Il Napoli è una delle squadre che si sta muovendo di più per gli attaccanti, è molto importante il timing in questo mercato: alcuni giocatori possono sfuggire o fare altre scelte e si rischia di arrivare a giugno-luglio con poche opportunità a livello di Champions League".