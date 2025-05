Napoli Primavera, Rocco: "Gol eccezionale di Russo, impossibile rinunciare a lui! In panchina già esultavano" | VIDEO

Il Napoli Primavera ha affrontato oggi pomeriggio il Renate nella sfida valida per i play-off di Primavera 2. Gli azzurri hanno ottenuto l'accesso alla semifinale con una vittoria per 2-1 al 121' del secondo tempo supplementare, grazie ad un magistrale gol di Lorenzo Russo su punizione all'ultimo minuto. Il Napoli Primavera affronterà in semifinale il Como il 24 maggio: chi vince vola in finale e si gioca un posto in Serie A Primavera.

A fine partita l'intervista all'allenatore Dario Rocco, che ha commentato così il successo della sua squadra. Guarda il video su CalcioNapoli24.