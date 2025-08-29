I tifosi sui social si schierano con Decibel Bellini! Tantissimi commenti, Geolier fa dietrofront | FOTO

Social  
I tifosi sui social si schierano con Decibel Bellini! Tantissimi commenti, Geolier fa dietrofront | FOTO

Geolier fa marcia indietro, annullata la collaborazione con la SSC Napoli dopo le critiche dei tifosi per la decisione sullo speaker Daniele Decibel Bellini

La SSC Napoli aveva annunciato ieri la nuova collaborazione con la Golden Boys, la società del rapper napoletano Geolier che d'ora in poi avrebbe dovuto gestire la direzione artistica durante le partite allo stadio Maradona. 

Tra le altre cose, il Napoli aveva annunciato anche l'addio dello speaker Daniele "Decibel" Bellini, sostituito dal dj e vocal performer Timo Suarez (nome d'arte di Enrico Maria). Una decisione che aveva spiazzato i tifosi napoletani affezionati allo storico speaker del Maradona e dei ritiri estivi. Sui social erano piovuti commenti di ogni tipo, al punto che Geolier aveva preso le distanze, imputando la responsabilità della scelta alla SSC Napoli.

A nulla però è bastata l'appello di Geolier, che nella tarda serata di ieri ha annunciato il dietrofront: annullata la collaborazione tra Golden Boys e SSC Napoli, proprio a causa dell'esclusione dello speker Decibel Bellini. Sui social erano stati tantissimi i commenti che - pur senza accusare direttamente Geolier - lo invitavano a rivedere la sua decisione.

"L'agenzia é la sua come non centra nulla???? Siamo seri per cortesia. Facesse l'uomo e riparasse la gran cagata che ha combinato. Decibel Bellini non si deve toccare. Si devono attivare tutti i tifosi allo stadio contro questa maligna scelta."

"Niente contro Geolier per carità ma per una volta possiamo scegliere noi tifosi e non gli altri. per me é storia Decibell Bellini unico e spero che rimanga a farci rivivere la sua magnifica voce"

"Non centri nulla, è vero, forse, ma potevi rifiutare?? Oppure al massimo ti accordavi gli altri. per me é grandissima collaborazione con Daniele, quel posto é suo, se l'è meritato in anni!!!"

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
FOTO ALLEGATE
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top