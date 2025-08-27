SKY - Hojlund-Napoli, ancora non siamo alle visite mediche! Spunta un intoppo: le ultime

Ultimissime calciomercato Napoli, arrivano aggiornamenti da SkySport sul fronte Rasmus Hojlund che sarà - salvo sorprese - il nuovo centravanti azzurro.

Ne ha parlato l’esperto di mercato Luca Marchetti in diretta:

“Hojlund-Napoli non si chiuderà in serata, è una trattativa ben impostata ma non è previsto ancora nessun viaggio in ottica visite mediche: non siamo ancora a questo punto della trattativa.

Si lavora però col Manchester United per il prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni, ovvero qualificazione in Champions e numero di presenze del giocatore.

Il Man United non appare molto convinto su questa soluzione e potrebbe restare solo l’obbligo legato alla qualificazione europea o chissà. Hojlund nel frattempo l’ha dato l’ok alla SSC Napoli".