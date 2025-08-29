CorSport - Elmas torna a Napoli, ha allertato già da giorni la famiglia: trasloco pronto

Calciomercato Napoli - Il Napoli ripunta su Elif Elmas, il 12esimo uomo perfatto per lo scudetto del Napoli di Spalletti. A distanza di un anno e mezzo il calciatore torna a vestire la maglia azzurra e ad un prezzo stracciato.

Calciomercato Napoli: Elmas torna, trasloco pronto

Per il Napoli è stata la priorità delle ultime ore e adesso è tutto confermato per l’arrivo di Eljif Elmas. Affare fatto, via libera ieri per il viaggio del giocatore che oggi tornerà in Italia e presto sarà a Napoli: 2 milioni di prestito al Lipsia, 17 di diritto di riscatto a giugno. Elmas aspettava cenni dal suo agente per tornare in Italia per le visite mediche. Ha già da giorni allertato tutta la famiglia per tornare a Napoli, a casa. Trasloco pronto. Papà Djevant non era mai andato via, era rimasto in città anche quando il figlio si era trasferito al Lipsia, salvo poi seguirlo a Torino. Elmas, anni 25, già al Napoli dal 2019 al 2024 quando decise a metà stagione di trasferirsi in Bundesliga, sarà il jolly di Conte utilizzabile ovunque, sia come esterno che come centrocampista centrale. Lo scrive il Corriere dello Sport.

