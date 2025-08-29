Romano: "Telefonata Napoli per Mainoo, vuole giocare di più e andare via in prestito! Posizione netta Man Utd"

Calciomercato Napoli, importantissime novità sulla suggestione Kobbie Mainoo dall'esperto di trasferimenti internazionali, Fabrizio Romano. Sulla stellina inglese ci sono tanti top club europei, tra cui anche la SSC Napoli.

Romano tramite Youtube conferma la volontà di Mainoo di andare via:

"Dopo le panchine in Premier e dopo il match col Fulham, Mainoo in compagni del suo agente si è recato negli ufficii del Manchester United dicendo: "Voglio andare via in prestito". Importante sottolineare in prestito. Mainoo non vuole andare via a titolo definitivo e abbandonare il progetto dei Red Devils, ma è un talento straordinario giovane e vuole giocare, ha bisogno di giocare. Non giocherà nelle coppe europee, tantomeno in EFL dopo l'eliminazione l'altra sera contro il Grimsby Town, ma soltanto in Premier e in Fa cup nella seconda parte di stagione. La sua priorità in questo momento è lasciare il Manchester United. La risposta del club è stata molto chiara: non vogliamo che tu vada via in prestito e assolutamente a titolo definitivo, ma trattenerti qui. Oltre 15 club l'hanno chiamato da Inghilterra, Spagna e Italia. Il Napoli l'ha contattato dall'Italia, così come altri club".