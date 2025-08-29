Romano: "Visite mediche Elmas prenotate, ha rinunciato a club in Italia e Bundesliga per Napoli"

Calciomercato Napoli, chiusa l'operazione col Lipsia per il prestito con diritto di riscatto per Elmas. L'esperto Fabrizio Romano snocciola tutti i dettagli:

"Torna a casa Elijf Elmas. Diventerà un nuovo giocatore del Napoli non appena passerà le visite mediche e ci saranno le firme sui contratti. Prestito con diritto di riscatto, accordo raggiunto col Lipsia e visite mediche prenotate. Il macedona aveva tante richieste dall'Italia e dalla Germania ma quando ha saputo che c'era una strada per riportarlo in azzurro ha scelto immediatamente di dare priorità. Elmas al Napoli, aspettiamo solo la fumata azzurra"