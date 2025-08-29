Romano: "Visite mediche Elmas prenotate, ha rinunciato a club in Italia e Bundesliga per Napoli"

Romano: Visite mediche Elmas prenotate, ha rinunciato a club in Italia e Bundesliga per Napoli

Mercato Napoli Elmas visite mediche prenotate

Calciomercato Napoli, chiusa l'operazione col Lipsia per il prestito con diritto di riscatto per Elmas. L'esperto Fabrizio Romano snocciola tutti i dettagli:

Visite mediche Elmas Napoli prenotate, le ultimissime

"Torna a casa Elijf Elmas. Diventerà un nuovo giocatore del Napoli non appena passerà le visite mediche e ci saranno le firme sui contratti. Prestito con diritto di riscatto, accordo raggiunto col Lipsia e visite mediche prenotate. Il macedona aveva tante richieste dall'Italia e dalla Germania ma quando ha saputo che c'era una strada per riportarlo in azzurro ha scelto immediatamente di dare priorità. Elmas al Napoli, aspettiamo solo la fumata azzurra"

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
