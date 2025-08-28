Fontana: "Avete notato questo gesto di De Bruyne al Mapei? Dice tutto sul Napoli"

Gaetano Fontana, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da ?NapoliMagazine.Com?, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla.

Ecco quanto ha affermato: "Credo che sia stato già tutto programmato, il Napoli sa cosa fare. Ecco perché si spinge di più durante la preparazione estiva. Questo sarà un anno importante, il Napoli proverà ad andare fino in fondo in tutte le competizioni. C’è dietro un lavoro certosino, ma dal punto di vista mentale non c’è nulla da fare, personalmente già ascoltando la ‘musichetta’ della Champions ho i brividi. Le novità tattiche non le dà solo l’allenatore, ma anche le caratteristiche singole di ogni giocatore. Questo Napoli ha una rosa profonda con giocatori che hanno differenze tecnico-tattiche e anche fisiche.

Durante la partita si può cambiare struttura e strategia. Non so cosa farà Conte con il Cagliari, ma quando cambia un singolo elemento cambia la struttura della squadra. Con il Sassuolo mi è piaciuta, ovviamente, la grande capacità del tecnico a legare questi grandi campioni in così breve tempo e a creare una struttura di squadra così classica che non dà riferimenti agli avversari. I movimenti e la posizione di De Bruyne che si abbassa insieme a Lobotka ti fa capire l’identità di questo Napoli. Avere giocatori con grandissima capacità cognitiva ti permette di cambiare forma quando hai la palla e quando non ce l’hai.

McTominay e Anguissa sono cresciuti molto dal punto di vista cognitivo, ti sembra che McTominay sia troppo defilato e invece lo ritrovi nella posizione giusta di raccordo con gli altri centrocampisti. Permettetemi di menzionare Politano: è quello che ha avuto una crescita incredibile con Conte. Prima era considerato attaccante impuro ed esterno. Invece, è un giocatore a tutta fascia che sta praticamente diventando un terzino eccellente. Dà un contributo importante alla difesa. Lo switch maggiore lo ha fatto dal punto di vista mentale.

Lucca? Non ha fatto una brutta partita, assolutamente. E’ normale che si è trovato a recitare un ruolo da protagonista quando neanche lui se lo aspettava. Quando nella carriera si fa questo step, bisogna correre al pari di questo tipo di trasferimento. Giocare a Udine è un conto e giocare al Napoli è un altro: bisogna ottenere sempre il massimo, senza nulla togliere alla squadra friulana. Per me Lucca ha qualità, carattere e fisicità: sono certo che farà grandi cose.

Quando sta bene fisicamente, Anguissa è un giocatore di grande importante. Lo ha dimostrato e continua a dimostrarlo. E’ difficile trovare un suo sostituto. Il Napoli deve trovarla all’interno oppure deve cercare di trovare un profilo che piaccia a Conte. Ovviamente, l’assenza di Lukaku ti condiziona ed Elmas può giocare da esterno o mezz’ala come ha fatto con Spalletti. La sua assenza si farà comunque sentire".