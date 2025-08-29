CorSport - Hojlund si sblocca: decisiva la futura rivendita, clausola del 10%

Hojlund

Il Napoli chiude l'acquisto di Hojlund dal Manchester United, ormai è tutto fatto e c'è attesa solo per le visite e l'annuncio ufficiale. Intanto, arrivano delle novità riguardo i retroscena della trattativa che si è sbloccata

Calciomercato: Hojlund-Napoli, percentuale su rivendita

Queste le condizioni dell’intesa Napoli-United per Hojlund ai dettagli come riportato dal Corriere dello Sport:

Prestito oneroso, 5 milioni, con diritto di riscatto fissato a 40 che diventa obbligo in caso di qualificazione del Napoli in Champions League e possibile dieci per cento sulla futura rivendita da inserire nell’intesa definitiva. Anche di questo si è discusso ieri in un lungo vertice di mercato che ha visto collaborare Manna e Adl insieme per concludere l’operazione con il club inglese. Hojlund, ormai fuori dal progetto di Amorim, firmerà un contratto di cinque anni più uno. Aveva scelto Napoli già da giorni, c’erano stati contatti diretti anche con Conte che ora lo aspetta per completare il suo attacco dopo l’arrivo di Lucca e l’infortunio improvviso di Lukaku

