Man United in campo: Hojlund ha postato questo messaggio poco fa | FOTO

Ultimissime calciomercato Napoli, è Rasmus Hojlund il colpo designato dalla SSC Napoli per sostituire Romelu Lukaku e per chiudere col botto una sessione per certi aspetti storica e non ancora ultimata.

Calciomercato Napoli, il post poco fa di Hojlund

L’attaccante danese non è stato convocato per il match di stasera dal Manchester United, a riprova di quanto sia ormai fuori dal progetto del tecnico Ruben Amorim, ma il bomber scandinavo mostra comunque attaccamento e professionalità.

Via Instagram, infatti, ha repostato la formazione ufficiale con tanto di “Forza ragazzi oggi”. Non propriamente scontato, specialmente di questi tempi.