Man United in campo: Hojlund ha postato questo messaggio poco fa | FOTO

Social  
Man United in campo: Hojlund ha postato questo messaggio poco fa | FOTO

Calciomercato Napoli, il messaggio social di Hojlund

Ultimissime calciomercato Napoli, è Rasmus Hojlund il colpo designato dalla SSC Napoli per sostituire Romelu Lukaku e per chiudere col botto una sessione per certi aspetti storica e non ancora ultimata. 

Calciomercato Napoli, il post poco fa di Hojlund

L’attaccante danese non è stato convocato per il match di stasera dal Manchester United, a riprova di quanto sia ormai fuori dal progetto del tecnico Ruben Amorim, ma il bomber scandinavo mostra comunque attaccamento e professionalità

Via Instagram, infatti, ha repostato la formazione ufficiale con tanto di “Forza ragazzi oggi”. Non propriamente scontato, specialmente di questi tempi. 

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top