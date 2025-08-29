CorSport - Hojlund completa il reparto con Lucca: è il bomber scelto per il ritorno in Champions e blindare il campionato

Rassegna Stampa  
HojlundHojlund

Calciomercato Napoli - Il Napoli punta su Hojlund, 26 reti in due anni difficili a Old Trafford, tra perle e momenti complessi vissuti anche da molti altri suoi compagni, dallo United in generale. Ora il Napoli, di nuovo la Serie A per Hojlund, anni 22, classe 2003 che non occuperà posto nella lista campionato. Un centravanti diverso da Lucca, uno che attacca la profondità, che attacca il primo palo, che sprinta in verticale, rapido e famelico, determinato e con un bagaglio tecnico ancora inespresso nonostante l’esperienza già accumulata per la giovane età. Un profilo da Napoli, insomma, scelto per il ritorno in Champions, per blindare la vetta del campionato, per comporre con Lucca una coppia ben assortita di giovani punte affamate di futuro. Lo scrive il Corriere dello Sport.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top