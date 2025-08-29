CorSport - Hojlund completa il reparto con Lucca: è il bomber scelto per il ritorno in Champions e blindare il campionato

Calciomercato Napoli - Il Napoli punta su Hojlund, 26 reti in due anni difficili a Old Trafford, tra perle e momenti complessi vissuti anche da molti altri suoi compagni, dallo United in generale. Ora il Napoli, di nuovo la Serie A per Hojlund, anni 22, classe 2003 che non occuperà posto nella lista campionato. Un centravanti diverso da Lucca, uno che attacca la profondità, che attacca il primo palo, che sprinta in verticale, rapido e famelico, determinato e con un bagaglio tecnico ancora inespresso nonostante l’esperienza già accumulata per la giovane età. Un profilo da Napoli, insomma, scelto per il ritorno in Champions, per blindare la vetta del campionato, per comporre con Lucca una coppia ben assortita di giovani punte affamate di futuro. Lo scrive il Corriere dello Sport.