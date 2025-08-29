Tuttosport - Non decolla l'affare Hojlund, il Napoli prepara l'assalto a Jackson

Calciomercato Napoli - Il Napoli si tiene pronta l'alternativa di Hojlund, se non dovesse riuscire a chiudere l'accordo con il Manchester United in queste ultime ore allora la società virerà su Nicolas Jackson del Chelsea. Lo conferma l'edizione di Tuttosport:

Se non dovesse andare a buon fine la trattativa per Hojlund, il club azzurro potrebbe dare un colpo di acceleratore per Nicolas Jackson dal Chelsea (prossimo avversario degli azzurri in Champions) che valuta il 24enne senegalese non meno di 55 milioni di euro. Altrimenti, il ds Manna potrebbe decidere di rivolgersi ad un profilo che non faccia ombra a Lukaku e che tornerebbe in panchina senza fare storie al rientro di Big Rom (fine dicembre, inizio gennaio). A tal proposito non sono mai state abbandonate le piste per lo svizzero Embolo del Monaco e per il nigeriano Arokodare del Genk.  

