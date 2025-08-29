Geolier rinuncia alla partnership SSC Napoli: "Impossibile senza Decibel! Porte aperte con me per Daniele"

Geolier lascia l'incarico di collaborazione con la SSC Napoli, non sarà più la sua società Golden Boys ad occuparsi dei pre-gara allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La decisione di ritirarsi arrivata dopo le polemiche montate in seguito all'addio di Daniele Decibel Bellini, che il Napoli aveva voluto rimpiazzare con un altro speaker.

Dopo i fatti accaduti in queste ore, Golden Boys interrompe la partership con la SSC NAPOLI per la direzione artistica del matchday.

La volontà di Golden Boys sin dalla prima chiacchierata informale era quella di lavorare tutti insieme con Decibel Bellini, ma la società ha deciso comunque di sollevarlo dall’incarico.

Io Emanuele ho chiesto alla società la reintegrazione di Decibel Bellini come speaker, ma così non è stato. Quindi, per l’amicizia e la stima che ci lega a Daniele ho deciso di non siglare definitivamente la partnership con la SSC Napoli.

E se mai Daniele non ritornerà nello stadio, le porte della mia casa per un figlio di Napoli come lui saranno sempre aperte.

Questo non cambia il mio supporto per la squadra, che poco c’entra con le decisioni della società. Forza Napoli sempre.